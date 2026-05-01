A quasi vent’anni dal primo capitolo, il sequel cult di 20th Century Studios, Il diavolo veste Prada 2, torna a dettare legge non solo nello stile ma anche negli incassi. Secondo Deadline, infatti, il film ha aperto le danze con ben 10 milioni di dollari incassati nelle sole anteprime del giovedì, iniziate alle 14:00.

Questo risultato posiziona il ritorno di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci su livelli altissimi, superando le anteprime di titoli come La Sirenetta (10.3M) e avvicinandosi ai numeri di grandi blockbuster come Thunderbolts dei Marvel Studios. La prevendita complessiva ha raggiunto i 20 milioni di dollari, un dato che mette il film in competizione diretta con colossi come Dune: Parte Due e Project Hail Mary, segno di un’attesa spasmodica da parte del pubblico.

Recensioni e previsioni: Il diavolo veste Prada 2 verso il successo globale

Il passaparola è decisamente favorevole: il film ha ottenuto il certificato “Fresh” su Rotten Tomatoes con il 78% di critiche positive, superando persino l’originale del 2006 che si fermò al 75%. Le proiezioni per il weekend di apertura in Nord America oscillano tra i 73 e gli 80 milioni di dollari, mentre a livello globale ci si aspetta un debutto da 180 milioni di dollari.

In Italia, l’attenzione resta alta per monitorare se il fenomeno si ripeterà con la stessa forza, proprio mentre l’industria è scossa dalle polemiche per i recenti licenziamenti Marvel denunciati da Evangeline Lilly. Nel frattempo, il pubblico si gode il ritorno dell’iconica Miranda Priestly in oltre 4.150 sale, sostenuto da iniziative promozionali di lusso che includono persino borse di design in palio negli USA.

Box Office USA 2026

Resta aggiornato su tutti i record d’incasso e le performance dei film più attesi dell’anno:

Box Office USA 2026: La classifica aggiornata, i dati del weekend e le analisi sui campioni d’incassi americani.