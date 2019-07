Novità dal fronte Disney+, ed in particolar modo riguardo la serie in programma Falcon & Winter Soldier.

Il sito affidabile The Wrap ha rivelato che i Marvel Studios avrebbero messo sotto contratto Derek Kolstad per scrivere la sceneggiatura della serie tv in via di sviluppo. Lo scrittura tra i suoi crediti può vantare la creazione del franchise John Wick. La notizia non è stata ancora confermata dai diretti interessati.

Falcon & Winter Soldier è solo una delle tante serie tv ambientate nel Marvel Cinematic Universe, e destinate al servizio di streaming Disney+. Le altre sono WandaVision, una su Loki ed ancora una su Occhio di Falco.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad. Essa vedrà il ritorno di Anthony Mackie e Sebastian Stan, nel cast anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl.

Non esiste al momento una data di distribuzione.