L'attrice Selma Blair è affetta da sclerosi multipla, il triste annuncio è arrivato nella notte direttamente via social.

Nota per Cruel Intentions ed i due capitoli della saga Hellboy, l'attrice Selma Blair ha commosso tutti sul web rivelando di essere affetta da sclerosi multipla. Nel lungo messaggio inviato via Instagram, l'attrice ha parlato della sua attuale condizione fisica, raccontando un aneddoto di lavoro nel dietro le quinte di Another Life, lo show creato da Netflix.

Mi ha aiutato con attenzione (la costumista) a mettere le gambe nei pantaloni, ad alzare le magliette sopra la testa, ad abbottonare i miei cappotti e ha offerto sempre il suo braccio come appoggio stabile. Ho la sclerosi multipla.

Ha poi continuato:

Grazie a Dio, alla forza di volontà e ai produttori di Netflix ho un lavoro. Un lavoro stupendo. E sono disabile, ogni tanto cado, mi scivolano le cose dalle mani. La mia memoria ogni tanto è confusa, il lato sinistro del corpo chiede direzioni come se avesse il gps rotto, ma mi sto impegnando. Rido e non so esattamente cosa farò, ma farò del mio meglio.

La malattia è stata diagnosticata a Selma Blair lo scorso agosto, ma questa è la prima volta che l'attrice ne parla apertamente al mondo. Noi di Universal Movies non possiamo che unirci al suo dolore.