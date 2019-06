Oramai è noto, Netflix si occuperà di ridare linfa vitale al franchise Le Cronache di Narnia, ricordiamolo già approdato in sala in passato.

Attraverso un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter è noto da oggi che Netflix ha ingaggiato Matthew Aldrich, co-sceneggiatore di Coco, per sviluppare film e serie tv da aggiungere al suo sconfinato catalogo nel prossimo futuro.

Come noto dallo scorso ottobre, Netflix ha siglato un accordo con la C.S. Lewis Company (società che detiene i diritti dei romanzi di Lewis) per dare vita a film e serie tv ambientate nell’universo Le Cronache di Narnia. Mark Gordon di Entertainment One (eOne), con Douglas Gresham e Vincent Sieber saranno inoltre produttori esecutivi della serie e di produttori dei film.

In totale, i romanzi della serie “Le cronache di Narnia” hanno venduto oltre 100 milioni di copie e sono stati tradotti in più di 47 lingue in tutto il mondo. Per la prima volta, grazie a questo accordo, i diritti dei sette libri che compongono la saga sono proprietà di una sola compagnia.