Legendary Pictures ha assunto Brian K. Vaughan per scrivere la sceneggiatura dell’annunciato adattamento in live action dell’anime Gundam.

Lo scrittore Brian K. Vaughan è noto per aver co-scritto fumetti famosi come Runaways, Ex Machina e Y: The Last Man. Il suo nome figurerà anche come produttore esecutivo.

Non è noto quando partirà la produzione dell’adattamento in live action dell’anime Mobile Suit Gundam, ma di certo c’è che in chiave di produzione la Legendary farà coppia con la Sunrise, la società d’animazione che ha lanciato l’anime nei primi anni ’70.

Nato in Giappone nel lontano 1979 grazie a Yoshiyuki Tomino, il franchise legato all’universo Gundam ha unito milioni di appassionati in giro per il mondo grazie allo sviluppo di manga, anime, serie animate, videogames e film Tv. Il franchise è incentrato su robot antropomorfi da combattimento giganti, noti anche come Mobile Suit, dei quali lo stesso Gundam costituisce un particolare modello. La serie televisiva Mobile Suit Gundam – la più famosa in Italia – è ambientata nell’Universal Century (periodo storico denominato anche Secolo Universale).

Nel corso del 2018, Gundam ha fatto il suo esordio assoluto in una pellicola live action grazie alla breve, ma intensa apparizione nel capolavoro di Steven Spielberg dal titolo Ready Player One.

Non resta che attendere nuovi dettagli a riguardo…