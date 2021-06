Il Cinema in Piazza: Carlo Verdone ed Enrico Vanzina inaugurano il terzo schermo nel Parco di Monte Ciocci

L’estate romana si arricchisce con la programmazione de Il Cinema in Piazza, serate speciali curate dall’Associazione Piccolo America che illumina da anni le piazze della Capitale. Sono già attivi due schermi ed é in corso la programmazione della rassegna a piazza San Cosimato a Trastevere e al Parco della Cervelletta a Tor Sapienza.

Da sabato 19 giugno apre al pubblico il terzo schermo, nel Parco di Monte Ciocci e, a dare il via alla sua programmazione ci saranno Carlo Verdone ed Enrico Vanzina, due ospiti eccezionali che renderanno omaggio a tre grandi protagonisti del cinema italiano.

Uno spazio dove già sventolarono le bandiere degli “schermi pirata”: il parco di Monte Ciocci, nel luogo in cui Ettore Scola girò “Brutti, sporchi e cattivi”, con la vista sul Cupolone e un po’ più vicini alle stelle.

Dopo il successo dell’esperienza di valorizzazione e recupero messa in atto alla Cervelletta, Il Cinema in Piazza sceglie nuovamente un luogo in cui la natura è protagonista e la biodiversità viene preservata, grazie alla gestione dell’Ente Regionale RomaNatura. Uno schermo nel verde che proietterà i film di Mario Monicelli, le animazioni per i più piccoli della Laika e i capolavori di Emir Kusturica e Charlie Kaufman.

A tagliare simbolicamente il nastro sabato 19 giugno alle 21.15 non poteva che essere la proiezione proprio di “Brutti, sporchi e cattivi” di Ettore Scola. E sarà uno storico amico del Piccolo America, Carlo Verdone, a introdurre la visione – omaggio al grande Nino Manfredi – di questa commedia amara e dal sapore contemporaneo, capace di mescolare momenti umoristici e grotteschi, poetici e drammatici, per raccontare la realtà dei poveri che vivono ai margini di una grande città come Roma. Modera la serata il regista Francesco Zippel.

Enrico Vanzina sarà invece il grande ospite di domenica 20 giugno per presentare, in dialogo con il critico cinematografico Francesco Alò, la visione di “Febbre da Cavallo – La Mandrakata” del fratello Carlo Vanzina, la cui proiezione vuole essere un omaggio al regista stesso e a Gigi Proietti, qui nelle vesti di uno dei suoi personaggi più amati, Mandrake. Una commedia popolare e ricca di humor, divertente e magistralmente diretta che riesce nell’arduo compito di non fare venire nostalgia del primo capitolo.

Il Cinema in Piazza: omaggio a Ettore Scola con Carlo Verdone

BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI, di Ettore Scola (1978)

In una misera baracca, costruita con altre sulla collina che fiancheggia San Pietro, vive con la sua numerosissima famiglia (la moglie, una decina di figli e un mucchio di parenti) il vecchio Giacinto Mazzatella, un pugliese orbo e ubriacone la cui principale preoccupazione è quella di difendere dall’avidità dei familiari il milione che gli è stato dato per la perdita di un occhio. Dopo essersi spinto, per salvaguardare il suo tesoro, fino a sparare su uno dei suoi figli, egli si porta in casa, per far dispetto alla moglie, una imponente prostituta, obbligando la consorte a farle posto nel letto matrimoniale. Furente per l’affronto, la donna organizza, d’accordo con tutta la famiglia, l’avvelenamento del vecchio con mezzo chilo di topicida mischiato col sugo di un’abbondante pastasciutta. Giacinto, però, riesce a salvarsi e, per vendetta, dà fuoco alla baracca, senza peraltro causare vittime; la vende, poi, a una famiglia di calabresi, provocando una zuffa che si conclude con l’ingresso nella baracca anche dei nuovi arrivati.

Il Cinema in Piazza: omaggio a Carlo Vanzina e Gigi Proietti con Enrico Vanzina

FEBBRE DA CAVALLO- LA MANDRAKATA, di Carlo Vanzina (2002)

Dopo molti anni, Bruno Fioretti ha conservato intatta la sua “febbre da cavallo”! Ufficialmente fa la comparsa a Cinecittà e ha messo la testa a posto come ha giurato alla nuova fidanzata Lauretta, un’altra proprietaria di bar. In realtà Mandrake continua a giocare alle corse e a perdere. Ha sostituito Pomata, il suo storico socio, con Micione, che vive ancora a casa con mamma e papà e l’Ingegnere, uno studente in perenne attesa della laurea. Un bel giorno però, Mandrake, scopre all’ippodromo di Montecatini un cavallo brocco identico a un campione di Tor di Valle. Per realizzare una “stangata” all’italiana fa entrare in società anche Aurelia, un’attricetta in cerca di gloria e un ragioniere napoletano altrettanto jellato, Antonio Faiella.

Il Cinema in Piazza: la rassegna

Il Cinema in Piazza si svolge sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo e sotto il patrocinio del Ministero della Cultura, con il sostegno della Regione Lazio, Lazio Innova, dell’Ente Regionale RomaNatura e con il patrocinio di Roma Capitale e del Municipio I. Tutta l’iniziativa è resa possibile grazie al supporto del main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas e di Iberdrola, nonché con il contributo di Poste Italiane, Camera di Commercio, Asilo Savoia, Otto per Mille della Chiesa Valdese e Fai Cisl.

Confronti è il media partner dell’edizione 2021, RomaToday il local media partner e RadioRock il radio partner. La rassegna è possibile anche grazie a Medici Senza Frontiere, Charity Partner dell’evento, e a CSC – Cineteca Nazionale, D-vision, Pulse e Prenotaunposto.it, partner tecnici.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e l’Istituto Giapponese di Cultura.

Tutte le proiezioni e gli incontri sono ad accesso libero fino a esaurimento posti e solo su prenotazione tramite registrazione su www.prenotaunposto.it/ilcinemainpiazza. Sul sito si potrà prenotare la propria “piazzola” dove sarà possibile partecipare alle serate con cuscini, teli e sedute portati da casa, nel rispetto delle norme anti-coronavirus.