M2 Pictures ha rilasciato oggi tre nuove featurette sottotitolate in italiano di Rapina a Stoccolma, il film diretto da Robert Budreau.

Al centro dell’attenzione il cast del film, con Ethan Hawke, Noomi Rapace e Mark Strong intenti a raccontare le loro esperienze sul set. Vi ricordiamo che il film è attualmente presente nella programmazione cinematografica italiana.

Sinossi. Stoccolma, 1973. Durante una rapina alla banca centrale Lars Nystrom prende in ostaggio alcuni impiegati per far rilasciare il suo amico Gunnar di prigione. Man mano che le ore si trasformano in giorni, gli ostaggi sviluppano un complesso rapporto con il loro rapitore, soprattutto Bianca, moglie e madre di due bambini. Lars sembra avere a cuore le condizioni e le esigenze dei suoi prigionieri e questa connessione darà origine al fenomeno psicologico noto come “Sindrome di Stoccolma”.

Al cinema dal 20 giugno scorso.