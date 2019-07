Il cast di Fast & Furious 9 ha approfittato del compleanno di Michelle Rodriguez per fare un regalo ai fan via social.

Con le riprese pienamente attive, Vin Diesel e company hanno posato insieme per festeggiare la collega Michelle Rodriguez. Per l'occasione la festeggiata ha spento le candeline in compagnia di Vin Diesel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena e Anna Sawai, insieme ovviamente al regista Justin Lin.

La foto è stata postata attraverso l'account Twitter ufficiale del franchise Fast & Furious. La trovate in fondo al nostro aggiornamento.

Fast and Furious 9 sarà diretto da Justin Lin. La sceneggiatura è stata firmata da Daniel Casey. Nel cast Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, Charlize Theron, Helen Mirren.

Il film arriverà nelle sale Usa il 22 maggio 2020.