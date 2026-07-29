Un’iconica storia di crimine e fascino si prepara a tornare sul grande schermo in una veste del tutto inedita e ad altissima tensione.

MGM e Amazon Studios hanno rilasciato il primo trailer ufficiale de Il caso Thomas Crown (The Thomas Crown Affair), un heist thriller visivamente straordinario, magnetico e dal profondo impatto emotivo. Il progetto vede protagonista assoluto il vincitore del Premio Oscar® Michael B. Jordan, impegnato qui non solo nel ruolo principale, ma anche nei panni di regista e produttore. La pellicola approderà in esclusiva nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 4 marzo 2027.

Un cast stellare e un’adrenalinica rapina in cui nulla è come sembra

In questa nuova e moderna reinterpretazione del celebre classico, l’uomo più pericoloso della stanza si rivela essere proprio quello che nessuno sta guardando. La trama ruota attorno alla figura del sofisticato ed enigmatico Thomas Crown (Michael B. Jordan), brillante mente criminale capace di orchestrare colpi impossibili e sfidare le autorità in un sottile gioco di intelligenza, potere e seduzione.

Per affiancare Jordan in questo ambizioso e raffinato thriller d’azione, la produzione ha messo insieme un cast d’eccezione che comprende il vincitore del Premio Oscar® Kenneth Branagh, Adria Arjona, la candidata all’Oscar® Lily Gladstone, Danai Gurira e Pilou Asbæk.

Scheda Tecnica

Titolo originale: The Thomas Crown Affair

The Thomas Crown Affair Regia: Michael B. Jordan

Michael B. Jordan Sceneggiatura: Non specificata

Non specificata Cast: Michael B. Jordan, Kenneth Branagh, Adria Arjona, Lily Gladstone, Danai Gurira, Pilou Asbæk

Michael B. Jordan, Kenneth Branagh, Adria Arjona, Lily Gladstone, Danai Gurira, Pilou Asbæk Produzione: Outlier Society (Michael B. Jordan), MGM, Amazon MGM Studios

Outlier Society (Michael B. Jordan), MGM, Amazon MGM Studios Distribuzione: Sony Pictures