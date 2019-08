A pochi giorni dall'esordio nelle sale Usa, l'horror Scary Stories to tell in the Dark si mostra ancora una volta al popolo del web con un nuovo terrificante trailer.

Oltre ad alcune sequenze inedite, il video è caratterizzato dal brano che lo introduce, dal titolo "Season of the Witch", e cantato da Lana Del Rey.

Nel cast Michael Garza, Austin Abrams, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Gabriel Rush, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn e Zoe Coletti.

Il film è tratto dall’omonimo e terrificante bestseller di Alvin Schwartz, autore cult della narrativa horror, noto per la sua vasta produzione letteraria dedicata a opere che, tra miti, leggende e racconti di paura, esplorano gli aspetti folkloristici del popolo americano.

Sinossi. Durante la notte di Halloween un gruppo di teenager è chiamato a risolvere il mistero che avvolge una serie di improvvise e macabre morti nella loro cittadina della Pennsylvania. Prodotto e scritto da Guillermo del Toro, il film è basato sui libri di Alvin Schwartz.

Scary Stories to Tell in the Dark approderà nelle sale dal 9 agosto 2019. In autunno nelle nostre sale.