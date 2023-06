Il 6 giugno è il World Tetris Day: vedi il film su Apple TV+

Il World Tetris Day, celebrato oggi 6 giugno, prende il nome dal giorno in cui la prima versione giocabile di Tetris venne completata dall’inventore Alexey Pajitnov, la cui storia è raccontata nel thriller Apple Original Films “Tetris”, con Taron Egerton.

Nel 2023, in onore del 39° anniversario dell’iconico gioco, il gruppo K-pop di fama mondiale Aespa ha pubblicato un nuovo video per la canzone “Hold On Tight”, che fa parte della colonna sonora del film “Tetris”.

Tetris: sinossi

Il film originale Apple “Tetris”, ora in streaming in tutto il mondo su Apple TV+, racconta l’incredibile storia di come uno dei videogiochi più popolari di sempre sia arrivato a contagiare i giocatori più accaniti di tutto il mondo.

Henk Rogers (Taron Egerton) scopre Tetris nel 1988 e decide di puntare tutto sul videogioco viaggiando in Unione Sovietica, dove unisce le forze con il suo inventore Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) per riuscire a portarlo all’attenzione delle masse. Basato su una storia vera, “Tetris” è un thriller ambientato all’epoca della Guerra Fredda, con personaggi ‘cattivi’ che fanno il doppio gioco, eroi improbabili e una corsa avvincente fino al traguardo.

“Tetris” è diretto da Jon S. Baird, da una sceneggiatura di Noah Pink, prodotto da Matthew Vaughn, Gillian Berrie, Claudia Vaughn, Len Blavatnik e Gregor Cameron, con Zygi Kamasa, Carlos Peres, Iain Mackenzie, Noah Pink, Taron Egerton, Danny Cohen, Amanda Ghost, Vince Holden, Henk Rogers, Alexey Pajitnov e la produttrice esecutiva Maya Rogers.