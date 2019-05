In anticipo sui tempi rispetto alle edizioni precedenti, il prossimo 31 maggio torna Narnia Terror Night, evento halloweeniano organizzato dal regista Eros Bosi.

La nuova edizione avrà come location ancora una volta il cinema Mario Monicelli di Narni, ed ancora una volta i prezzi per l’intera rassegna avrà un costo di soli 5 euro. Ma ecco il programma ufficiale.

Il Programma

Quest’anno il Narnia Terror Night evento halloweeniano arriverà in anticipo per la grande richiesta del cast de Il richiamo della strega data la curiosità. Sullo schermo ci saranno alcune pellicole che di recente hanno partecipato al Fi Pi Li di Livorno il mese scorso come Ipocondria zombie di Antonio Caiazzo, Ninfe di Isabella Torre e Aria di Brando De Sica.

Dalla collana After Midnight sarà proiettato Nel buio del toscano Davide Cancila, l’inedito Il richiamo della strega, nuovo lavoro di Eros Bosi che vede nel cast anche Denis Frison, e infine il lungometraggio del regista pistoiese Lorenzo Lepori dal titolo Notte nuda (2018), uscito di recente in DVD.

Ad aprire la serata la proiezione di alcuni trailer di indie movie di stampo horror di prossima uscita. Tra questi segnaliamo anche The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi, il film diretto da Roberto D’Antona più volte promosso sulle nostre pagine (cliccate qui).

La location è sempre al cinema Mario Monicelli di Narni (Terni) alle ore 21:00 e l’ingresso costerà 5 euro.

Trailer in proiezione

Spook Hotel di Lorenzo Buscaino

Herbert West – Re-animator di Ivan Zuccon

Stomach di Alex Visani

Nuns di Giovanni Aloisio

The last heroes – Gli ultimi eroi di Roberto D’antona

Film in proiezione