Il prossimo 27 febbraio, in occasione dell'uscita in sala di Ancora Auguri per la tua Morte, il circuito UCI Cinemas è pronta ad offrire al pubblico le gustose anteprime.

Noi abbiamo visto ieri il film anteprima assoluta (qui la recensione), ma vederlo un giorno d'anticipo rispetto all'uscita nazionale (28 febbraio) è un'occasione da non perdere. Non vi resta, pertanto, che leggere di seguito tutte le informazioni legate all'evento, e recarvi in uno dei 48 multisala UCI Cinemas per staccare il vostro ticket.

Il Comunicato

Milano, 21 febbraio 2019 – Il 27 febbraio arriva in 48 multisale UCI l'anteprima di Ancora Auguri per la tua Morte, il film distribuito da Universal Pictures International Italy e diretto da Christopher Landon. Jessica Rothe guida il cast già visto in Auguri per la tua Morte, un grande successo pieno di colpi di scena e svolte comiche. Questa volta, la nostra eroina Tree scopre che morire di continuo è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono.



Le multisala UCI che proietteranno l’anteprima di Ancora Auguri per la tua Morte il 27 febbraio sono:

UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Orio (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Red Carpet Matera, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA).



Il costo del biglietto sarà pari all’intero e al ridotto previsto per il giovedì. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la file alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

Sinossi. Jessica Rothe guida il cast che ritorna in Ancora auguri per la tua morte, il seguito della sorpresa del 2017 di Blumhouse (Split, Scappa - Get Out, La notte del giudizio), un grande successo pieno di colpi di scena e svolte comiche. Questa volta, la nostra eroina Tree (Jessica Rothe) scopre che morire di continuo è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono.

La release è attesa per il 28 febbraio 2019.