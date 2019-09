Continuano le anteprime nel Circuito UCI Cinemas. Il 2 ottobre, a partire dalle 00:00, in 37 multisale UCI arriva Joker, il film diretto da Todd Phillips e distribuito da Warner Bros. Pictures.

Tutti coloro che acquisteranno online il biglietto per assistere a una proiezione di Joker il 2 o il 3 ottobre riceveranno alle casse un esclusivo poster del film. Per ulteriori informazioni visitare il sito http://joker.ucicinemas.it/.

Il protagonista della storia è Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Joker è uno standalone originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino a ora, che si regge sulla figura dell’iconico villain senza bisogno della sua famosa controparte e ha già riscosso grande successo dalla critica, vincendo il Leone d’Oro di Venezia.

Nel cast anche il premio Oscar® Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Bill Camp, Shea Whigham, Marc Maron, Douglas Hodge e Josh Paise Leigh Gill.

Le multisala UCI che proietteranno l’anteprima di Joker il 2 ottobre a partire dalle 00:00 sono: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Orio (BG), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Marcon, UCI Verona, UCI Pesaro.

Inoltre i fan del clown di Gotham City potranno apprezzare la performance del grande Joaquin Phoenix anche in lingua originale grazie alla rassegna Film in English.

UCI Ancona, UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Showville Bari, UC Molfetta, UCI Curno, UCI Orio, UCI Bicocca UCI Certosa, UCI Lissone, UCI MilanoFiori, UCI Pioltello, UCI Campi Bisenzio, UCI Firenze, UCI Parco Leonardo, UCI RomaEst, UCI Porta di Roma, UCI Moncalieri, UCI Torino Lingotto, UCI Mestre, UCI Arezzo, UCI Cagliari, UCI Montano Lucino, UCI Ferrara, UCI Fiumara, UCI Meridiana Casalecchio di Reno, UCI Perugia, UCI Reggio Emilia, UCI Fiume Vento, UCI Romagna Savignano sul Rubicone e UCI Verona proietteranno il contenuto in lingua originale il 3 e il 9 ottobre.

UCI Fano, UCI Jesi, UCI Palariviera, UCI Pesaro, UCI Senigallia, UCI Seven Gioia del Colle, Multisala Gloria by UCI Cinemas, UCI Catania, UCI Messina, UCI Palermo, UCI Casoria, UCI Cinepolis Marcianise, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Alessandria, UCI RedCarpet Matera, UCI Piacenza, UCI Sinalunga e UCI Villesse lo proietteranno il 9 ottobre.

UCI Bolzano proietterà Joker il 3 ottobre.

