Iko Uwais nel cast di I Mercenari 4, per lui ruolo da villain

Il funambolico attore Iko Uwais è entrato a far parte del cast in costruzione di I Mercenari 4 (The Expendables 4), film le cui riprese sono già partite da circa un mese.

Noto ai fan di genere per la saga action The Raid, ma non solo, l’attore Iko Uwais nel film avrà, secondo l’aggiornamento proveniente da Deadline, il ruolo da villain. Mancano al momento ulteriori dettagli a riguardo. Come annunciato in precedenza, le riprese di I Mercenari 4 sono partire all’inizio di ottobre, a questo link potete apprezzare i primi scatti dal set.

I MERCENARI 4

PRODUZIONE: Il film sarà diretto dallo stuntman diventato nel frattempo regista Scott Waugh, mentre Spenser Cohen ha scritto la sceneggiatura con le revisioni di Max Adams e John Joseph Connolly. Le riprese sono partite nel mese di ottobre. Nessuna informazione è stata rivelata, invece, riguardo la trama, ciò che trapela però è che Jason Statham in questo nuovo capitolo potrebbe avere un ruolo più esteso. CAST: Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren e Randy Couture, Megan Fox, Curtis “50 Cent” Jackson, Jacob Scipio, Iko Uwais e Andy Garcia.

I produttori esecutivi per Millennium saranno Avi Lerner, Boaz Davidson e Trevor Short, con Christa Campbell e Lati Grobman per conto di Campbell Grobman Films. La co-produzione è Abby Mills. Eda Kowan e Jonah Leach supervisioneranno il film per Lionsgate.

Sylvester Stallone ha diretto e co-scritto il primo capitolo con David Callaham. La saga ha prodotto al momento tre capitoli riunendo all’interno dei vari cast le più grandi stelle del cinema d’azione anni ottanta, novanta e duemila, tra cui lo stesso Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger e Chuck Norris.