Iervolino Entertainment: nuovo segmento giapponese per “TELL IT LIKE A WOMAN”

Iervolino Entertainment, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, annuncia che il progetto “Tell It Like a Woman” (precedentemente denominato “Women Stories”), si arricchirà di un nuovo segmento di nazionalità giapponese dal titolo “A Week in My Life”.

Il cortometraggio sarà scritto e diretto dalla regista Mipo O e interpretato da Anne Watanabe (“Midsummer’s Equation”, “Platinum Data”), entrambe di origini giapponesi, e sarà prodotto da WOWOW, la principale emittente televisiva nipponica a pagamento, che ha anche acquisito i diritti di distribuzione per il Giappone.

Il progetto è frutto della collaborazione con We do it Together, production company non-profit che ha come obiettivo la parità di genere. I produttori del film sono Chiara Tilesi, Andrea Iervolino, Monika Bacardi, Lucas Akoskin e Kayo Washio (WOWOW), in qualità di associate producer.

“Tell it Like a Woman (A film by women – about women – but for everyone)” è un film composto da segmenti di 15 minuti ciascuno. Tutti i segmenti si uniscono in un unico lungometraggio targato Iervolino Entertainment, a cui fanno capo i diritti di distribuzione.

La pellicola si declina interamente in chiave femminile: le singole parti che la compongono sono dirette da registe donne provenienti da diverse parti del mondo, e girate, oltre che in Giappone, in Italia, India e USA. I generi spaziano dal dramma alla commedia, passando per il docudramma e l’animazione. Le interpreti, tutte donne, sono attrici di fama internazionale, tra cui la vincitrice del David di Donatello Margherita Buy, il Premio Oscar Marcia Gay Harden, la candidata al Golden Globe Eva Longoria, Cara Delevingne, Leonor Varela e Jacqueline Fernandez.

Andrea Iervolino, Presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato “Le sfumature culturali di una storia ambientata in Giappone sono una gradita aggiunta a questo progetto innovativo. L’aggiunta di voci diverse a questo film rende il messaggio più forte e universale. Il nostro obiettivo è quello di fare una dichiarazione forte, che abbia un impatto globale, e Anne Watanabe, Mipo O e il team di WOWOW giocheranno in questo un ruolo fondamentale”.

I segmenti che comporranno la pellicola includono:

“Unspoken” (Italia) diretto da Maria Sole Tognazzi e interpretato da Margherita Buy;

“Lagonegro” (Italia) diretto da Lucia Puenzo e interpretato da Eva Longoria

“Elbows deep” (USA) diretto da Catherine Hardwicke e interpretato da Cara Delevingne, dal Premio Oscar Marcia Gay Harden e Jasmine Luv

“Sharing a ride” (India) diretto da Leena Yadav e interpretato da Jacqueline Fernandez e Anjali Lama

“A Week in My Life (Giappone) diretto da Mipo O e interpretato da Anne Watanabe