Il cinema dell’orrore si appresta a trasformare uno dei simboli più innocenti dell’estate in un incubo a occhi aperti. È stato rilasciato ufficialmente il primo, terrificante trailer di Ice Cream Man, il nuovo lungometraggio diretto dal maestro della suspense Eli Roth (Cabin Fever, Hostel, Thanksgiving).

La pellicola, che promette di trascinare gli spettatori in un vortice di violenza e follia collettiva, debutterà nelle sale cinematografiche nordamericane il prossimo 7 agosto 2026, con una distribuzione massiccia su oltre 2.000 schermi curata da Iconic Events Releasing.

Il camioncino dei dolci di Eli Roth e la nascita di The Horror Section

La trama si sviluppa all’interno di una cittadina apparentemente idilliaca, improvvisamente sprofondata nel caos e nella follia più assoluta. Al centro della vicenda troviamo il diabolico gelataio del titolo, interpretato da Ari Millen, il quale attira i bambini del quartiere offrendo loro dolci prelibatezze estive dalle conseguenze horror e letali. Dopo aver consumato i gelati distribuiti dal misterioso furgoncino, i piccoli abitanti della città subiscono una mostruosa mutazione comportamentale, armandosi di accette, seghetti e mazze da baseball per dare vita a una vera e propria carneficina. “Quel gelato è demoniaco. Non cercano di ucciderci, cercano di trasformarci. Dobbiamo scappare!”, recita la drammatica voce fuori campo di uno dei giovani protagonisti nel bel mezzo del trailer.

Scritto dallo stesso regista insieme al suo collaboratore di lunga data Noah Belson, il film vanta un cast composto da Benjamin Byron Davis, Karen Cliche, Dylan Hawco, Sarah Abbott, Shiloh O’Reilly, Kiori Mirza Waldman, Charlie Zeltzer e Charlie Storey.

Ice Cream Man rappresenta un tassello storico nella carriera del regista, trattandosi della prima produzione rilasciata sotto la sua nuova etichetta The Horror Section, lanciata nel marzo 2025. Il progetto vede inoltre il coinvolgimento dell’icona del rap Nas in veste di produttore esecutivo, grazie alla partnership siglata con la sua società Mass Appeal guidata dal CEO Peter Bittenbender. La colonna sonora originale è firmata da Brandon Roberts, con l’aggiunta di contributi musicali speciali firmati da Snoop Dogg, mentre la produzione è curata da Kate Harrison per Cream Productions insieme a Roth.