Il maestro del gore e dello splatter è pronto a sconvolgere di nuovo le sale cinematografiche.

Midnight Factory ha rilasciato il trailer ufficiale italiano di Ice Cream Man, il nuovo e attesissimo film horror scritto e diretto da Eli Roth (Hostel, Cabin Fever, Thanksgiving). Considerato dal regista come il progetto più folle, estremo e ambizioso della sua carriera — un’idea coltivata per oltre vent’anni e prodotta tramite la sua etichetta indipendente The Horror Section — il film debutterà nei cinema italiani proprio in tempo per celebrare la notte di Halloween.

Due versioni per il trailer italiano, la trama e la colonna sonora con Snoop Dogg

La distribuzione ha pensato a un lancio originale rilasciando il trailer italiano in due tagli differenti: una versione “parzialmente scremata”, edulcorata per i più sensibili al sangue, e una versione “intera”, che mostra senza filtri né censure tutta la brutale ferocia orchestrata da Roth.

La storia è ambientata nella tranquilla cittadina di Bayleen Bay, dove l’idillio viene spezzato dall’arrivo di un enigmatico e inquietante gelataio, interpretato da Ari Millen (Orphan Black). I suoi prelibati dolci nascondono tuttavia un segreto terrificante: chiunque li assaggi viene trasformato da innocente bambino in uno spietato killer, trascinando l’intera comunità in un incubo a occhi aperti. A rendere l’atmosfera ancora più unica contribuisce una colonna sonora d’eccezione firmata dal leggendario rapper Snoop Dogg, che dona un’anima pop e contemporanea a un massacro destinato a lasciare il pubblico con il sangue gelato.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Ice Cream Man

Ice Cream Man Regia: Eli Roth

Eli Roth Sceneggiatura: Eli Roth

Eli Roth Cast: Ari Millen

Ari Millen Produzione: The Horror Section, Eli Roth

The Horror Section, Eli Roth Distribuzione: Midnight Factory