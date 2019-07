Con la saga Sharknado "per il momento" data per conclusa, Syfy è pronta a concentrarsi su quello che sembra un nuovo franchise pazzo all'inverosimile.

Zombie Tidal Wave è il nuovo progetto dell'emittente Syfy destinato a trasformarsi nel nuovo fenomeno Sharknado. Questa volta, al centro dell'attenzione un'orda di zombie provenienti dal fondo dell'oceano.

Ma le potenzialità per divenire il nuovo fenomeno Sharknado non riguardano solo la bizzarra trama. La presenza di Anthony C. Ferrante (regista di tutti gli Sharknado) in cabina di regia, e quella di Ian Ziering, oramai stella indiscussa del buon classico B-Movie da casa, nonchè produttore e protagonista dell'intera saga Sharknado, fanno di questo film una vera e propria gallina dalle uova d'oro per Syfy.

Nel cast, con Ian Ziering, anche Tatum Chiniquy, Shelton Jolivette, Cheree Cassidy e Randy Charach.

Il rilascio via Syfy di Zombie Tidal Wave è previsto per il 17 agosto prossimo, proprio per questo l'emittente ha diffuso in questi giorni il primo pazzo trailer.