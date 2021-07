Anche Ian McShane tornerà per John Wick 4

La saga cinematografica John Wick è pronta per riabbracciare la classe di Ian McShane, l’attore infatti tornerà per il quarto capitolo attualmente in fase di riprese.

Divenuto celebre per aver interpretato nella saga il potente Winston, l’attore Ian McShane si è da poco aggiunto al cast di John Wick 4. Il regista del film “Chad Stahelski” ha così commentato il ritorno dell’attore: “Non potrei essere più felice che dare il bentornato a Ian McShane in John Wick: Capitolo 4 . Non è solo un attore straordinario, ma è un collaboratore indispensabile che ha contribuito a definire il mondo di John Wick.”

Quello di Ian McShane non è stato l’unico ritorno, prima di lui infatti si sono aggiunti al cast anche Lance Reddick e Laurence Fishburne.

JOHN WICK 4

PRODUZIONE: Il film sarà scritto e diretto da Chad Stahelski. Le riprese sono partite a fine giugno tra Francia, Germania e Giappone. In produzione anche uno spin-off dal titolo Ballerina, ed una serie tv che si intitolerà The Continental. CAST: Keanu Reeves, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Sharmier Anderson, Lance Reddick, Ian McShane. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 27 maggio 2022.