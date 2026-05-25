La casa di distribuzione bolognese I Wonder Pictures ha annunciato l’acquisizione di tre importanti film presentati in anteprima mondiale alla 79esima edizione del Festival di Cannes.

Si tratta di tre sguardi d’autore profondamente diversi tra loro per estetica, linguaggio e riferimenti culturali, ma tutti legati da una forte urgenza espressiva e dalla capacità di intercettare le sensibilità del pubblico contemporaneo. Tra drammi storici legati alla banalità del male e folli commedie pop radicate nella cultura queer, il listino del distributore si arricchisce di tre opere che animeranno i cinema italiani nei prossimi mesi, guidate dal nuovo lungometraggio di Emmanuel Marre “Un uomo del suo tempo“, già acclamato sulla Croisette e protagonista tra i vincitori di Cannes 2026.

Come anticipato, il titolo di maggior prestigio della selezione è indubbiamente Un uomo del suo tempo (titolo originale Notre salut), che ha conquistato il Premio per la Miglior sceneggiatura all’interno del concorso principale e che verrà distribuito in sinergia con Unipol Biografilm Collection.

Il regista Emmanuel Marre, già apprezzato per Generazione Low Cost, sposta questa volta il suo obiettivo nella Francia del 1940, all’alba del regime di Vichy. Al centro della trama troviamo la figura di Henri Marre (interpretato da Swann Arlaud), un ingegnere caduto in disgrazia che decide di cavalcare la nuova amministrazione autoritaria alla ricerca di riscatto sociale, finendo inevitabilmente per trasformarsi in un ingranaggio della macchina collaborazionista. Ispirato a un vero epistolario della famiglia del regista, il film è stato accostato per lucidità e impatto emotivo a La zona d’interesse di Jonathan Glazer, rinunciando alla spettacolarizzazione per mostrare come l’orrore nasca spesso dai compromessi quotidiani e dall’ambizione personale.

Il successo di Club Kid e la satira anarchica di Jim Queen tra le novità di I Wonder Pictures

Accanto al cinema storico, l’attenzione della distribuzione si è rivolta verso le proposte più fresche e dissacranti passate sulle sponde della Croisette.

Dalla sezione Un Certain Regard arriva infatti Club Kid, l’esordio alla regia dell’apprezzato Jordan Firstman, che firma, scrive e interpreta un trascinante crowd-pleaser ambientato nella sfavillante nightlife queer di New York. La pellicola segue le peripezie di un organizzatore di eventi la cui esistenza viene stravolta dall’improvvisa scoperta di un figlio di dieci anni.

Dalle sezioni collaterali (Midnight Screening) arriva infine Jim Queen, una scatenata e provocatoria commedia d’animazione firmata da Marco Nguyen e Nicolas Athané. Il film mette in scena una satira politica e camp ambientata nella comunità LGBTQIA+ parigina, dove un’icona dei social si ritrova a fare i conti con un bizzarro virus capace di trasformare gli uomini omosessuali in eterosessuali, dando il via a una folle corsa contro il tempo per salvare la propria identità.