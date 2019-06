Godzilla II: King of the Monsters è finalmente approdato nelle sale di tutto il mondo, ciononostante la campagna promozionale continua a dare frutti.

Quest’oggi, attraverso il solito Imp Awards, possiamo dare uno sguardo a quattro nuovi poster, ognuno dei quali dedicato ad uno dei quattro Titani protagonisti nella pellicola di Michael Dougherty, ossia Mothra, Ghidorah, Rodan ed ovviamente Godzilla.

Al momento in cui vi stiamo scrivendo Godzilla II: King of the Monsters ha già raccolto 179 milioni di dollari, pareggiando in toto la cifra dichiarata per il budget (170 milioni).

Il film è stato distribuito nelle sale da Warner Bros lo scorso 30 maggio.