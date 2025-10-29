I Roses | Amori finiti male in arrivo su Disney+

Il film Searchlight Pictures “I Roses” è in arrivo sulla piattaforma di streaming Disney+ dal mese di dicembre.

Dopo aver solcato le sale di tutto il mondo, la celebre battaglia matrimoniale tra Ivy e Theo Rose (Olivia Colman e Benedict Cumberbatch) è pronta per approdare nelle case di tutti gli abbonati di Disney+. Il lancio ufficiale di I Roses in catalogo è stato fissato per il 3 dicembre 2025. L’annuncio è stato accompagnato dal trailer ufficiale del film.

Guardate qui il trailer Disney+ di I Roses

Trama e cast del film I Roses

La vita sembra facile per la coppia perfetta Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch): carriere di successo, un matrimonio ricco d’amore, figli fantastici. Ma sotto la facciata della loro presunta vita ideale, si sta per scatenare una tempesta: mentre la carriera di Theo precipita e le ambizioni di Ivy decollano, si accende una polveriera di feroce competizione e risentimento nascosto. I Roses è una rivisitazione del classico film del 1989 La guerra dei Roses, tratto dal romanzo di Warren Adler. Fanno inoltre parte del cast Andy Samberg, Allison Janney, Belinda Bromilow, Sunita Mani, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Zoë Chao e Kate McKinnon.

Il regista Jay Roach, tra sarcasmo e un tocco distintamente britannico, offre al pubblico questo ritratto moderno di una famiglia in caduta libera. Bilanciando una satira pungente con momenti di umorismo esagerato, crea una storia di vita reale che va incredibilmente male. I critici lo hanno notato, definendo il film “esilarante” e “divertente da morire dal ridere”.

