Amazon MGM Studios ha rilasciato le prime immagini di I Play Rocky, la nuova pellicola diretta dal premio Oscar Peter Farrelly (Green Book) che racconta la genesi della storica pellicola del 1976. Nei panni di un giovane, squattrinato e ancora sconosciuto Sylvester Stallone troviamo Anthony Ippolito, attore già acclamato per la sua straordinaria interpretazione di Al Pacino nella miniserie The Offer. Il film si concentra sulla strenua e disperata lotta di un artista alle prime armi, deciso a rifiutare qualsiasi offerta milionaria pur di non cedere il ruolo del protagonista, Rocky Balboa, a interpreti più famosi dell’epoca.

Anthony Ippolito interpreta Sylvester Stallone nella corsa agli Oscar 2026

Il film si configura come il racconto definitivo di una scommessa hollywoodiana che ha cambiato per sempre la storia del cinema. Scritto da Peter Gamble, il film segue Stallone mentre propone la sua sceneggiatura su un pugile di periferia che ottiene la sua grande occasione, scontrandosi ripetutamente con i continui rifiuti dei produttori, decisi a finanziare l’opera ma con un’altra star nel ruolo principale. Come la storia ci ha poi insegnato, Stallone riuscì a spuntarla, ottenendo due candidature agli Academy Awards (come miglior attore e miglior sceneggiatura originale) e portando il film a vincere ben tre premi Oscar, tra cui quello come Miglior Film in un’annata leggendaria che vedeva in gara capolavori del calibro di Taxi Driver e Tutti gli uomini del presidente.

La pellicola, che ha già raccolto reazioni entusiastiche sia al CinemaCon di aprile che durante una proiezione privata al Festival di Cannes, vanta un cast eccezionale di comprimari. Accanto ad Anthony Ippolito recitano infatti Matt Dillon, AnnaSophia Robb, P.J. Byrne, Toby Kebbell, Tracy Letts e Stephan James.

Amazon MGM Studios crede moltissimo nel potenziale della pellicola e ha già pianificato un’uscita limitata nelle sale statunitensi a partire dal 6 novembre, posizionando strategicamente il film nel cuore della stagione dei premi in vista della notte degli Oscar del 2027.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: I Play Rocky

I Play Rocky Regia: Peter Farrelly

Peter Farrelly Sceneggiatura: Peter Gamble

Peter Gamble Cast: Anthony Ippolito, Matt Dillon, AnnaSophia Robb, P.J. Byrne, Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass, Stephan James, Kiki Seto, Robert Morgan, Saul Stein, Trevor St. John, Erik Palladino, Rob Demery

Anthony Ippolito, Matt Dillon, AnnaSophia Robb, P.J. Byrne, Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass, Stephan James, Kiki Seto, Robert Morgan, Saul Stein, Trevor St. John, Erik Palladino, Rob Demery Produzione: Amazon MGM Studios

Amazon MGM Studios Data di uscita: 6 novembre 2026 (USA)

6 novembre 2026 (USA) Distribuzione: Amazon MGM Studios