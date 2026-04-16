La leggenda di Sylvester Stallone torna sul grande schermo, ma questa volta per raccontare la vera “sfida da pesi massimi” che si è consumata dietro le quinte: quella per realizzare il primo Rocky. Durante la presentazione di Amazon MGM Studios al CinemaCon di Las Vegas, sono stati svelati i primi dettagli di I Play Rocky, il biopic che celebra il 50° anniversario dell’uscita del film originale (21 novembre 1976).

Sebbene il materiale video sia stato proiettato in esclusiva assoluta per gli addetti ai lavori presenti in sala e non sia ancora stato rilasciato pubblicamente sul web, le descrizioni trapelate dipingono un’opera intensa e fedele. Il film, diretto dal premio Oscar Peter Farrelly (Green Book), vede protagonista Anthony Ippolito nei panni di un giovane e squattrinato Stallone. Ippolito, già noto per aver interpretato Al Pacino in The Offer, sembra aver catturato perfettamente l’essenza dell’attore, inclusa la sua iconica voce roca.

I Play Rocky: la scalata verso l’Oscar con AnnaSophia Robb e Matt Dillon

Il footage descritto da THR ripercorre i momenti più duri degli esordi: dai provini falliti dove gli veniva detto sprezzantemente che “non aveva il look da star”, fino alla decisione di scrivere la propria sceneggiatura. La pellicola esplora il lato umano della vicenda, soffermandosi sul sostegno fondamentale della fidanzata (interpretata da AnnaSophia Robb), che incoraggia Sylvester a non mollare e a scrivere per se stesso il ruolo della vita.

Il cast si arricchisce di nomi importanti come Matt Dillon, Toby Kebbell e Tracy Letts. Nelle scene mostrate a Las Vegas, la tensione culmina con le note trionfali della colonna sonora originale di Bill Conti, mentre il personaggio di Stallone sfida i dirigenti dello studio con una frase che è già un manifesto: “Se non sono disposto a onorare ciò che ho scritto, che senso ha? Voi credete in me, o no?”.

I Play Rocky approderà nelle sale americane dal 20 novembre 2026.