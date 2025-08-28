Il giovane talento di origini italiane Anthony Ippolito sarà il protagonista di I Play Rocky, il film che racconterà la genesi della saga iconica Rocky.

Il film nasce da un’idea di Peter Farrelly, che sarà regista e produttore, ed è stato annunciato nel maggio dello scorso anno (qui la notizia). Esso si baserà sulla vera storia dietro la nascita del mito di Rocky Balboa, un personaggio partorito dalla mente di Sylvester Stallone, il cui destino è poi stato quello di diventare una delle grandi icone di Hollywood.

La notizia del giorno è arrivata da Deadline. Anthony Ippolito, noto per aver interpretato Al Pacino nella miniserie The Offer (altro spaccato hollywoodiano dietro la nascita del mito de Il Padrino), darà volto ad un giovane Stallone. Peter Farrelly dirigerà I Play Rocky, con Toby Emmerich (ex capo della Warner Bros) e Christian Baha in cabina di produzione, su una sceneggiatura firmata da Peter Gamble.

Quale sarà la trama di I Play Rocky?

La trama di I Play Rocky andrà a raccontare l’incredibile perseveranza di un attore allora poco conosciuto (Sylverster Stallone) nel non cedere mai ai rifiuti dei grandi studios. La storia alle spalle del cult Rocky è ancora oggi tra le poche vicende a lieto fine: di fatto Stallone, autore della sceneggiatura originale del film ottenne una serie di rifiuti da parte delle grandi major, le quali sembrano interessate alla storia da portare al cinema, ma non al suo candidarsi come protagonista.

Come noto, Stallone ottenne il ruolo di Rocky, mentre la regia venne affidata a John G. Avildsen. Il film ottenne il miglior incasso al Box Office del 1976 e l’Oscar come Miglior Film, inoltre consacrò lo stesso Stallone nell’olimpo dei più grandi attori hollywoodiani.