I Play Rocky | Anthony Ippolito nel primo scatto dal set

Le riprese del film biografico “I Play Rocky” sono ufficialmente partite, ed Amazon MGM Studios ha anche diffuso la prima immagine ufficiale.
Annunciato per la prima volta nel maggio del 2024, con Peter Farrelly in cabina di regia, il film biografico I Play Rocky è finalmente entrato in produzione. La conferma è arrivata nella giornata di ieri attraverso il primo scatto dalla rete, con l’attore Anthony Ippolito nei panni di un giovanissimo Sylvester Stallone. L’immagine pubblicata oggi mostra Ippolito con indosso l’abbigliamento vintage di Rocky Balboa – tuta grigia, la maglia termica, le Chuck Taylor nere – mentre corre sulla spiaggia con un sosia di Butkus.
Potete guardare la foto di I Play Rocky qui
Qual è la trama di I Play Rocky?
Un attore in difficoltà con il viso parzialmente paralizzato e un difetto di linguaggio scrive una sceneggiatura che una grande casa cinematografica vuole acquistare, ma si rifiuta di venderla a meno che non gli venga assegnato il ruolo principale. Rifiutando un’offerta di denaro che gli cambierà la vita, lavora per pochi spiccioli per realizzare il film con se stesso nel ruolo principale. Il film diventa il più grande successo al botteghino del 1976, ottenendo 10 nomination all’Oscar e vincendo il premio come miglior film. La vera storia della realizzazione dell’iconico film Rocky.
Peter Farrelly è stato scelto per dirigere I Play Rocky, con Toby Emmerich (ex capo della Warner Bros) e Christian Baha in cabina di produzione, su una sceneggiatura firmata da Peter Gamble.
Alcune note sulla storia di Rocky
La storia alle spalle del cult Rocky è ancora oggi tra le poche vicende a lieto fine: di fatto Stallone, autore della sceneggiatura originale del film ottenne una serie di rifiuti da parte delle grandi major, le quali sembrano interessate alla storia da portare al cinema, ma non al suo candidarsi come protagonista.
Come noto, Stallone ottenne il ruolo di Rocky, mentre la regia venne affidata a John G. Avildsen. Il film ottenne il miglior incasso al Box Office del 1976 e l’Oscar come Miglior Film, inoltre consacrò lo stesso Stallone nell’olimpo dei più grandi attori hollywoodiani.
