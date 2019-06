La domanda nella testa della maggior parte dei fan Marvel non può che essere questa: Torneranno mai in vita i personaggi morti in Avengers: Endgame?

Ovviamente al momento non è dato sapere se Iron Man o Vedova Nera torneranno in vita nel futuro del Marvel Cinematic Universe, ma a dare una sorta di risposta ai fan ci ha provato uno dei due sceneggiatori del film, Christopher Markus.

Durante una recente intervista, Markus ha ipotizzato che i personaggi morti in Avengers: Endgame non potranno tornare in vita, o almeno non lo faranno nell’immediato futuro. Lo sceneggiatore ha infatti ricordato che in casa Marvel Studios l’operazione reboot non è mai stata un’operazione apprezzata. Queste poche parole non fanno altro che confermare l’addio ai fan di personaggi amati come Iron Man e Vedova Nera.

Niente paura però, la Vedova Nera di Scarlett Johansson tornerà sul grande schermo molto presto, anche se con un capitolo cinematografico che racconterà eventi passati.