I Peccatori | Quasi 5 milioni nelle anteprime USA

L’horror con ambientazione storiche I Peccatori si appresta ad aprire il Box Office USA con un incasso ben oltre le aspettative, ma comunque alle spalle del fenomeno Minecraft.

Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter, infatti, l’horror di Ryan Coogler ha incassato 4,7 milioni di dollari durante le classiche anteprime del giovedì. Il film è stato accompagnato nei giorni scorsi da una serie di recensioni positive (97% su Rotten Tomatoes) spingendo gli analisti a prevedere un esordio nel weekend pasquale tra i 35 ed i 40 milioni di dollari, con qualcuno più ottimista che sembra puntare anche ai 45/50 milioni.

Storicamente i film con vampiri non hanno mai fatto breccia nel cuore degli americani, e tra l’altro il film di Coogler (titolo originale Sinners) non potrà giovare di una distribuzione importante visto la sua natura Vietata ai Minori. Detto questo, sarà nostra premura aggiornare i dati di incasso nei prossimi giorni.

Al di là dell’incasso di I Peccatori, il fenomeno Un Film Minecraft si prevede che raccolga nuovamente la testa del Box Office USA nel weekend, con gli analisti che stimano un nuovo incasso molto vicino ai 50 milioni di dollari.

I Peccatori | Cosa Sappiamo

Scritto e diretto dal regista candidato all’Oscar® Ryan Coogler, “I Peccatori” ha come protagonista Michael B. Jordan (i franchise di “Black Panther” e “Creed”) in un doppio ruolo, al fianco della candidata all’Oscar® Hailee Steinfeld (“Bumblebee”, “Il Grinta”), Jack O’Connell (“Ferrari”), Wunmi Mosaku (“Passenger”), Jayme Lawson (“The Woman King”), Omar Benson Miller (“True Lies”) e Delroy Lindo (“Da 5 Bloods – Come fratelli”).

Il film è prodotto da Coogler e dai suoi collaboratori di lunga data Sev Ohanian e Zinzi Coogler. I produttori esecutivi sono Ludwig Göransson, Will Greenfield e Rebecca Cho. Coogler torna a collaborare – dietro la macchina da presa – con il team di filmmaker autore del franchise “Black Panther”, che include: il direttore della fotografia Autumn Durald Arkapaw, la scenografa premio Oscar Hannah Beachler, il montatore Michael P. Shawver, il compositore premio Oscar® Ludwig Göransson e la costumista premio Oscar® Ruth E.Carter.

Trama: Cercando di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, due fratelli gemelli (interpretati da Michael B. Jordan) tornano nella loro città natale alla ricerca di un nuovo inizio, ma li scopriranno che un male ancora più grande è pronto ad accoglierli nuovamente.

Warner Bros. Pictures presenta una produzione Proximity Media, un film di Ryan Coogler: “I Peccatori“. Il film sarà distribuito nelle sale italiane il 17 aprile 2025 da Warner Bros.Pictures.