I Marvel Studios hanno piani per 3 nuovi sequel di Deadpool 2?

Mentre il motore hollywoodiano è pronto a tornare a pieno regime dopo l’emergenza Covid-19, c’è chi regala rumours interessanti riguardanti i piani dei Marvel Studios per Deadpool.

Come oramai noto da tempo, Kevin Feige e company hanno un piano per integrare Deadpool nel mostruoso Marvel Cinematic Universe, il dubbio semmai riguarda modalità e tempistica scelta per questa difficile operazione.

Seguendo le polemiche recenti del creatore Deadpool – Rob Liefeld – nonchè le pressanti richieste da parte dei fan, quest’oggi vogliamo parlarvi di un interessante rumour proveniente dal noto portale di cinema We Got This Covered.

Secondo il portale le parole di Liefeld avrebbero toccato un nervo scoperto, finendo così per provocare la giusta reazione in casa Marvel Studios. A quanto pare, lo stallo-Deadpool non solosarebbe stato superato, ma avrebbe addirittura spinto Feige a programmare un lungo progetto legato al Mercenario Chiaccherone. Lo studios, infatti, avrebbe in mente di dedicare al personaggio tre sequel, a partire ovviamente dal Deadpool 3 da tempo richiesto da fan e addetti ai lavori. Per la serie, battere il ferro quando è ancora caldo.

Se queste voci fossero confermate, allora in quel caso potremmo ben presto ottenere un aggiornamento importante riguardo l’introduzione del personaggio nel franchise… chissà già attraverso le famose scene post-credits di uno dei prossimi capitoli.

DEADPOOL 3

: Non definita. AL CINEMA: Data non definita.