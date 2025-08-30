I Goonies 2 | Aggiornamenti interessanti da Venezia 82

Il tanto agognato “I Goonies 2” potrebbe realmente aver ottenuto il via libera ufficiale, o almeno così sembrerebbe.

Sulla bocca di tutti per oltre un decennio, il sequel del cult per ragazzi del 1985 “I Goonies” potrebbe finalmente aver intrapreso la strada giusta per arrivare al cinema. Ad offrire un inatteso aggiornamento positivo è stato lo sceneggiatore incaricato di scrivere il film “Potsy Ponciroli“, ospite in questi giorni alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Cos’ha detto Potsy Ponciroli di I Goonies 2?

Lo sceneggiatore Potsy Ponciroli, ospite di Venezia 82, ha affermato di essere attivamente a lavoro sulla sceneggiatura di I Goonies 2. Parlando con Deadline, infatti, lo sceneggiatore ha affermato “Ho consegnato una prima bozza, che è stata accolta molto bene, e sto lavorando alla seconda, e sono al 95% circa, quindi ci stiamo muovendo nella giusta direzione.”

Sull’eredità che il film originale ha lasciato, Ponciroli ha aggiunto “So che ci sono molti che si chiedono ‘abbiamo bisogno di un nuovo Goonies? Ma sono il più grande fan dell’originale, è il mio film preferito di sempre. Non rifarei mai I Goonies. Per me, era una storia che non finiva mai, quindi questo è il film che voglio vedere in quanto uno dei suoi più grandi fan.”

Chiaramente nessun dettaglio sulla possibile trama del sequel è stato è rivelato, così come nessun indizio sul cast originale – oramai adulto – è noto. Detto questo, l’operazione sequel, a 40 anni dall’uscita del primo film al cinema, impone il più classico dei quesiti, “è davvero una buona idea realizzare un sequel dopo così tanto tempo?”, non resta che attendere per scoprirlo.

Di cosa parla il cult I Goonies

“I Goonies”, diretto da Richard Donner, racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre. Un’avventura per tutta la famiglia, dall’inizio alla fine delle innumerevoli peripezie, “I Goonies” sono un tesoro cinematografico ricco di azione mozzafiato, suspense e spettacolari effetti speciali.

Chi c’era nel cast di I Goonies?

Il cast originale del film I Goonies include Sean Astin nel ruolo di Michael “Mikey” Walsh, Josh Brolin come Brandon “Brand” Walsh, Jeff Cohen come Lawrence “Chunk” Cohen, Corey Feldman come Clark “Mouth” Devereaux, Kerri Green come Andrea “Andy” Carmichael, Martha Plimpton come Stephanie “Stef” Steinbrenner, Jonathan Ke Quan come Richard “Data” Wang, John Matuszak come Lotney “Sloth” Fratelli, Robert Davi come Jake Fratelli, Joe Pantoliano come Francis Fratelli e Anne Ramsey come Mama Fratelli.