I Fantastici 4: Gli inizi | Il film Marvel arriva su Disney+

Il nuovo film Marvel “I Fantastici 4: Gli inizi” è pronto per il suo debutto sulla piattaforma streaming Disney+.

Dopo le sale cinematografiche, per i mitici Fantastici 4 è tempo di affrontare gli abbonati di Disney+. Quest’oggi, infatti, lo streamer ha annunciato che il nuovo film Marvel Studios approderà sul catalogo a partire dal 5 novembre.

I Fantastici 4: Gli inizi sarà il prossimo titolo in IMAX Enhanced disponibile su Disney+, con l’esclusivo formato espanso IMAX per tutti gli abbonati della piattaforma streaming, garantendo che l’intento creativo dei filmmaker sia pienamente preservato per un’esperienza visiva più coinvolgente. Gli abbonati con TV e ricevitori AV certificati possono anche sperimentare il suono IMAX Enhanced con tecnologia DTS:X, che riproduce l’intera gamma dinamica del mix cinematografico originale.

Guardate qui il trailer di I Fantastici 4: Gli inizi relativo al debutto su Disney+

I Fantastici 4: Gli inizi | Recensione ed altre informazioni

I Fantastici 4: Gli Inizi è stato diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer. Il cast del film vede protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, con loro anche da Ralph Ineson (Galactus), Julia Garner (Silver Surfer), Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles.

La nostra recensione di I Fantastici 4: Gli inizi.

Qual è la trama di I Fantastici 4: Gli inizi?

Sullo sfondo di un vivace mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, il film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi introduce la Prima Famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

DISNEY+

