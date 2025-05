I Fantastici 4: Gli Inizi | Le copertine di Empire

I Fantastici 4: Gli Inizi è tra i film più attesi di questo 2025, e la rivista Empire Magazine lo ha scelto per la copertina del prossimo numero.

Come sempre attenta sui film più attesi, la celebre rivista cinematografica ha scelto i mitici Fantastici 4 per le copertine del numero in uscita. In particolare la cover ufficiale mostra Reed Richards (alias Mr. Fantastic), Sue Storm (alias La Donna Invisibile), Johnny Storm (alias La Torcia Umana) e Ben Grimm (alias La Cosa) in bella posa – con tanto di costumi in vista – riuniti nel Baxter Building, mentre quella per gli abbonati offre spazio a Galactus e Silver Surfer.

I Fantastici 4: Gli Inizi | Trailer

I Fantastici 4: Gli Inizi (crediti Empire Magazine)

I Fantastici 4: Gli inizi | Cosa Sappiamo del Film

I Fantastici 4: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer. Il cast del film vede protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, con loro anche da Ralph Ineson (Galactus), Julia Garner (Silver Surfer), Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles.

La Trama: Sullo sfondo di un vivace mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, il film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi introduce la Prima Famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.