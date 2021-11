Hypnotic è il nuovo thriller distribuito da Netflix, diretto da Matt Angel e Suzanne Coote, con Kate Siegel e Jason O’Mara. Questa è la recensione.

Jenn è una donna provata dalla sua vita sentimentale che stenta a decollare. Ospite ad una festa organizzata da un’amica, Jenn incontra il dottor Meade, uno psichiatra che si offre di occuparsi di lei dal punto di vista medico. Sin dalla prima seduta nella psiche della donna iniziano blackout e sogni strani che confluiscono in un gioco mentale dai profili oscuri e pericolosi.

REGIA E SCENEGGIATURA

Nei primi minuti Hypnotic si presenta come un prodotto di qualità, con una storia interessante che cattura l’attenzione, ma bastano pochi minuti per cambiare drasticamente idea. Quelli che si configurano come colpi di scena non lo sono per niente, e la narrazione finisce per scorrere in maniera banale e quasi prevedibile. La sceneggiatura non brilla per originalità, e finisce per assestarsi su percorsi già scritti. La caratterizzazione dei personaggi non è approfondita e spesso cade nello scontato. Questa debolezza sceneggiativa, unitamente ad una regia poco attraente si trascina pericolosamente fino alla conclusione.

CAST E FOTOGRAFIA

Il cast è quanto di meglio un film come Hypnotic può offrire: Kate Siegel sfrutta la sua mimica facciale per incarnare nel migliore dei modi le varie penuliarità del carattere del suo personaggio, fragile si ma anche capace di trovare la giusta forza per sopravvivere. Il dottore, interpretato da un enigmatico e spettrale Jason O’Mara, coinvolge e fa provare quei brividi che la storia non riesce a trasmettere. La fotografia tagliente racchiusa spesso in primi piani e focalizzazione sui dettagli è anch’essa una nota da ritenersi positiva.

CONCLUSIONE

A discapito di una trama scontata, e di una sceneggiatura che di certo non appassiona, Hypnotic presenta un cast capace di convogliare un discreto interesse. Hypnotic è attualmente disponibile sul catalogo di Netflix.

