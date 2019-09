Lucky Red ha rilasciato il trailer italiano di Le Ragazze di Wall Street - Business is Business, film il cui titolo originale è Hustlers.

Con il trailer, ecco anche la sinossi ufficiale che recita quanto segue:

Dopo il successo di Ricomincio da me, Jennifer Lopez torna sul grande schermo affiancata da un cast d’eccezione tutto al femminile. Cardi B, Constance Wu, Lizzo e Lili Reinhart sono un gruppo di spregiudicate spogliarelliste di New York che, guidate da Jennifer Lopez, uniscono le forze per attuare un piano criminale in grande stile: derubare i loro clienti, per la maggior parte ricchi broker di Wall Street.Il film, basato su un'incredibile storia vera raccontata sul New York Magazine e diventata subito virale, è un avvincente mix di umorismo, spettacolo e crime.

Come noto, il film è liberamente basato su un articolo del New York Magazine del 2015 scritto da Jessica Pressler ed intitolato “The Hustlers at Scores”, articolo che segue la vera storia di un gruppo di impiegate di uno strip club che collaborano per rubare molto denaro ai propri clienti, principalmente broker di Wall Street.

Hustlers

La regia di Hustlers è stata affidata a Lorene Scafaria, mentre il cast conta su Jennifer Lopez, Costance Wu, Julia Stiles, Lili Reinhart e Cardi B.

Il film arriverà nelle sale Usa dal 13 settembre 2019. In Italia dal 7 novembre 2019.