Il mondo di Panem si prepara a tornare sul grande schermo con un viaggio a ritroso nel tempo fino alla leggendaria 50ª edizione dei Giochi.

Lionsgate ha rilasciato un nuovo promo celebrativo della saga che include le prime immagini ufficiali di The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Il film, atteso nelle sale per il prossimo 20 novembre, si concentra sulla Seconda Edizione della Memoria, l’evento che ha visto trionfare un giovane Haymitch Abernathy, interpretato in questo capitolo da Joseph Zada.

La pellicola, diretta da Francis Lawrence, esplora le origini di alcuni dei personaggi più iconici del franchise, mostrando le versioni giovanili di figure chiave già apparse nella tetralogia originale. Il promo di fatto mette in evidenza il passaggio di testimone tra i veterani della saga e i nuovi interpreti: Elle Fanning assume il ruolo di Effie Trinket (precedentemente di Elizabeth Banks), mentre Kieran Culkin interpreta un giovane Caesar Flickerman. Il cast si arricchisce ulteriormente con Ralph Fiennes nei panni del Presidente Snow, succedendo a Donald Sutherland, e Jesse Plemons nel ruolo di Plutarch Heavensbee.

Troverete le immagini dei protagonisti di Sunrise on the Reaping verso la fine del video.

Hunger Games Sunrise on the Reaping: la trama e le origini di Haymitch

Scritto da Billy Ray e basato sul romanzo di Suzanne Collins, il prequel Sunrise on the Reaping è ambientato 24 anni prima delle vicende di Katniss Everdeen. La narrazione ha inizio la mattina della mietitura della 50ª edizione dei Giochi, un momento cruciale che ha ridefinito la storia di Panem e la vita di Haymitch Abernathy.

Oltre ai protagonisti già citati, la produzione vanta un ensemble di alto profilo che include Glenn Close, Billy Porter, Mckenna Grace e Maya Hawke nel ruolo di Wiress. Questo nuovo capitolo punta a ricostruire l’estetica e la tensione politica dei Quell, offrendo una prospettiva inedita sulla scalata al potere di Coriolanus Snow e sulla resistenza dei Distretti.