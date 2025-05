Il cast di Hunger Games: Sunrise on the Reaping ha accolto nelle ultime ore due nuove attrici, Lili Taylor e Maya Hawke.

In attesa di partire ufficialmente con le riprese, il cast in costruzione del nuovo prequel di Hunger Games sta continuando ad espandersi. Secondo un articolo di Deadline, infatti, i volti nuovi del cast sono quelli di Lili Taylor (prossimamente anche in Daredevil: Rinascita) e Maya Hawke (Stranger Things).

La fonte ha specificato che la Taylor darà volto a Mags, ex campionessa degli Hunger Games diventata mentore del Distretto 12, mentre la giovanissima figlia d’arte (è figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman) interpreterà Wiress, un’altra ex campionessa diventata successivamente anch’essa mentore. Solo di recente, il cast di Hunger Games: Sunrise on the Reaping ha vissuto l’ingresso di Kelvin Harrison Jr nei panni di Beete, personaggio nella trilogia originale interpretato – nella sua versione adulta – da Jeffrey Wright.

Hunger Games: Sunrise on the Reaping | Cosa Sappiamo del Film

Francis Lawrence dirigerà il film da una sceneggiatura di Billy Ray. Nina Jacobson e Brad Simpson della Color Force produrranno il nuovo film, mentre Cameron MacConomy sarà il produttore esecutivo. Meredith Wieck e Scott O’Brien stanno supervisionando il progetto per Lionsgate. Phil Strina ha negoziato l’accordo per lo studio.

Il cast conta la presenza di Joseph Zada nei panni di Haymitch, Whitney Peak in quelli della fidanzata, ed ancora McKenna Grace, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Lili Taylor, Maya Hawke.

Hunger Games: Sunrise on the Reaping | Romanzo

Il nuovo capitolo letterario di Suzanne Collins ha esordito lo scorso 18 marzo: le vendite nella prima settimana sono state 1,5 milioni di copie vendute, il triplo di quelle del “Canto della rivolta”. Se tanto da tanto!

La collocazione temporale del nuovo capitolo risulta essere 24 anni prima degli eventi legati a Katniss Everdeen, ossia durante la mietitura dei 50° Hunger Games, noti anche come il Secondo Quarter Quell. Al centro della trama del romanzo il personaggio Haymitch Abernathy, il mentore di Katniss interpretato nei film usciti al cinema da Woody Harrelson, primo vincitore in solitaria dei giochi provenendo dal Distretto 12.