L’attesa è finita. Dopo il poster ufficiale rilasciato ieri, Notorious Pictures ha diffuso l’trailer italiano di Hunger Games: L’alba sulla mietitura (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping).

Il video ci proietta immediatamente nel cuore pulsante di Panem, 24 anni prima che il nome di Katniss Everdeen venisse pronunciato in una mietitura, per raccontare l’ascesa di uno dei personaggi più complessi e amati della saga: Haymitch Abernathy.

Il prequel, diretto ancora una volta da Francis Lawrence e basato sul nuovo successo editoriale di Suzanne Collins (che ha già polverizzato i record della serie con oltre 1.5 milioni di copie vendute nella prima settimana), si apre sulla mattina della 50ª edizione degli Hunger Games. Questo evento, noto come la Seconda Edizione della Memoria, vedrà un giovanissimo Haymitch, interpretato da Joseph Zada, affrontare un’arena brutale con il doppio dei tributi regolari.

Il trailer mostra i primi squarci di una Capitale all’apice del suo sfarzo e della sua crudeltà, introducendo le versioni giovanili di volti noti come Effie Trinket (Elle Fanning) e Caesar Flickerman (Kieran Culkin).

Tutte le macchine possono essere distrutte.#HungerGames : L’Alba sulla Mietitura – dal 19 novembre #soloalcinema pic.twitter.com/Z93ytNPKhd — Notorious Pictures (@notoriousitalia) April 13, 2026

Hunger Games L’alba sulla mietitura trailer: un cast stellare per il ritorno nell’arena

La sceneggiatura, firmata da Billy Ray, mette in scena un intreccio politico e di sopravvivenza che vede protagonisti anche Ralph Fiennes nei panni di un glaciale Presidente Snow e Jesse Plemons nel ruolo di Plutarch Heavensbee. Il cast si completa con nomi di assoluto rilievo come Glenn Close, Mckenna Grace e Maya Hawke.

Il franchise, che ha già incassato oltre 3.4 miliardi di dollari a livello globale, punta a superare ogni record con questo nuovo tassello. La data da segnare sul calendario per l’uscita nelle sale italiane è il 19 novembre 2026.