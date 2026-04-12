La macchina promozionale del nuovo capitolo di Panem entra ufficialmente nel vivo anche in Italia. Attraverso un post sui propri canali social, Notorious Pictures ha svelato il poster ufficiale e il titolo italiano della pellicola: Hunger Games: L’alba sulla mietitura (Hunger Games: Sunrise on the Reaping). L’annuncio conferma inoltre che l’attesa per le prime sequenze video sta per terminare, con il debutto del trailer ufficiale fissato per la giornata di domani.

Il film ci riporterà indietro di 24 anni rispetto alle imprese di Katniss Everdeen, focalizzandosi sulla 50ª edizione degli Hunger Games, nota come la Seconda Edizione della Memoria. Il protagonista assoluto sarà un giovane Haymitch Abernathy, interpretato dall’emergente Joseph Zada. Come già emerso dai primi dettagli della produzione, il cast rappresenta un imponente mix tra giovani talenti e icone del cinema: Elle Fanning vestirà i panni di una giovane Effie Trinket, Kieran Culkin sarà Caesar Flickerman, mentre Ralph Fiennes interpreterà il Presidente Coriolanus Snow.

Benvenuti alla Seconda Edizione della Memoria.#HungerGames : L’Alba sulla Mietitura – trailer domani. pic.twitter.com/LC6eqqmj45 — Notorious Pictures (@notoriousitalia) April 12, 2026

Hunger Games L’alba sulla mietitura: il ritorno a Panem nel 2026

Diretto da Francis Lawrence, già regista di quattro capitoli della saga, il film è basato sull’omonimo romanzo di Suzanne Collins. La narrazione promette di approfondire la figura di Haymitch, l’unico vincitore del Distretto 12 prima dell’era di Katniss e Peeta, esplorando la brutalità di un’edizione dei Giochi che vedeva il doppio dei tributi in arena.

La produzione, curata da Lionsgate e distribuita in Italia da Notorious Pictures, vede tra gli interpreti anche nomi del calibro di Glenn Close, Jesse Plemons, Maya Hawke e Mckenna Grace. L’uscita nelle sale italiane è programmata per il 19 novembre 2026, in contemporanea con il mercato globale, promettendo di svelare i segreti della mietitura che ha cambiato per sempre il destino del mentore più amato del franchise.