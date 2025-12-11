Gli attori Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson riprenderanno i loro ruoli di Katniss e Peeta in Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Anche se la notizia era nell’aria, la conferma è arrivata nella notte attraverso un articolo di Deadline. Dopo aver lasciato la saga ispirata ai romanzi di Suzanne Collins con “Il Canto della Rivolta Parte 2” nel 2015, infatti, gli attori Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson ritorneranno ad interpretare Katniss e Peeta nel prequel in arrivo nelle sale dal titolo “Sunrise on the Reaping“. Lionsgate al momento non ha commentato la notizia.

Sebbene il prequel (qui il teaser trailer) fosse ambientato 25 anni prima gli eventi della trilogia originale, la presenza dei due protagonisti è viva nel romanzo “Sunrise on the Reaping“: di fatto ad un certo punto del romanzo Peeta e Katniss, oramai adulti, parlano con Haymitch Abernathy dei suoi Hunger Games. Sarà pertanto interessante capire quanto possa essere estesa la loro presenza nel film.

Cosa sappiamo di Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Francis Lawrence ha diretto il film da una sceneggiatura di Billy Ray. Nina Jacobson e Brad Simpson della Color Force produrranno il nuovo film, mentre Cameron MacConomy sarà il produttore esecutivo. Meredith Wieck e Scott O’Brien stanno supervisionando il progetto per Lionsgate. Phil Strina ha negoziato l’accordo per lo studio.

Il cast conta la presenza di Joseph Zada nei panni di Haymitch, Whitney Peak in quelli della fidanzata, ed ancora McKenna Grace, Jesse Plemons sarà Plutarch, Kelvin Harrison Jr., Lili Taylor, Maya Hawke, Ralph Fiennes nel ruolo del presidente Snow. Elle Fanning sarà Effie Trinket, Ben Wang sarà Wyatt Callow, Glenn Close sarà Drusdilla Sickle, Billy Porter sarà Magno Stift.

Hunger Games: Sunrise on the Reaping | Romanzo

Il nuovo capitolo letterario di Suzanne Collins ha esordito lo scorso 18 marzo: le vendite nella prima settimana sono state 1,5 milioni di copie vendute, il triplo di quelle del “Canto della rivolta”. Se tanto da tanto!

La collocazione temporale del nuovo capitolo risulta essere 24 anni prima degli eventi legati a Katniss Everdeen, ossia durante la mietitura dei 50° Hunger Games, noti anche come il Secondo Quarter Quell. Al centro della trama del romanzo il personaggio Haymitch Abernathy, il mentore di Katniss interpretato nei film usciti al cinema da Woody Harrelson, primo vincitore in solitaria dei giochi provenendo dal Distretto 12.