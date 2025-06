Il cast di Hunger Games: Sunrise on the Reaping ha accolto nelle ultime ore Glenn Close e Billy Porter.

L’annuncio del casting è arrivato quest’oggi attraverso la presentazione di Lionsgate avvenuta al CineEurope (via Deadline). La otto volte candidata all’Oscar Glenn Close darà volto a Drusilla Sickle, la crudele scorta dei Tributi del Distretto 12, mentre Porter sarà Magno Stift, suo marito separato e stilista poco ispirato dei Tributi.

La produttrice Nina Jacobson ha dichiarato: “Glenn Close è una Drusilla da sogno. Porta con sé tanto intelletto e immaginazione in ogni ruolo, creando personaggi indimenticabili e iconici. Credo che Glenn e Francis si divertiranno un mondo a portare Drusilla dalla carta allo schermo“.

Riguardo a Porter, Jacobson ha aggiunto: “Billy è uno di quei rari artisti in grado di stupire e devastare in egual misura sul palco e sullo schermo. Mi ha lasciato un’impressione indelebile quando abbiamo lavorato insieme a Pose , sia come attore che come essere umano. Scegliere il cast per questo spettacolo è stato come vincere la lotteria ogni volta che uno dei nostri idoli ci ha detto di sì. Poter annunciare Glenn Close e Billy Porter insieme è un imbarazzo di cui possiamo tutti essere orgogliosi“.

Hunger Games: Sunrise on the Reaping | Cosa Sappiamo del Film

Francis Lawrence dirigerà il film da una sceneggiatura di Billy Ray. Nina Jacobson e Brad Simpson della Color Force produrranno il nuovo film, mentre Cameron MacConomy sarà il produttore esecutivo. Meredith Wieck e Scott O’Brien stanno supervisionando il progetto per Lionsgate. Phil Strina ha negoziato l’accordo per lo studio.

Il cast conta la presenza di Joseph Zada nei panni di Haymitch, Whitney Peak in quelli della fidanzata, ed ancora McKenna Grace, Jesse Plemons sarà Plutarch, Kelvin Harrison Jr., Lili Taylor, Maya Hawke, Ralph Fiennes nel ruolo del presidente Snow. Elle Fanning sarà Effie Trinket, Ben Wang sarà Wyatt Callow, Glenn Close sarà Drusdilla Sickle, Billy Porter sarà Magno Stift.

Hunger Games: Sunrise on the Reaping | Romanzo

Il nuovo capitolo letterario di Suzanne Collins ha esordito lo scorso 18 marzo: le vendite nella prima settimana sono state 1,5 milioni di copie vendute, il triplo di quelle del “Canto della rivolta”. Se tanto da tanto!

La collocazione temporale del nuovo capitolo risulta essere 24 anni prima degli eventi legati a Katniss Everdeen, ossia durante la mietitura dei 50° Hunger Games, noti anche come il Secondo Quarter Quell. Al centro della trama del romanzo il personaggio Haymitch Abernathy, il mentore di Katniss interpretato nei film usciti al cinema da Woody Harrelson, primo vincitore in solitaria dei giochi provenendo dal Distretto 12.