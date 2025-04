Hunger Games | Billy Ray scriverà Sunrise on the Reaping

La saga Hunger Games è stata al centro dell’attenzione del panel Lionsgate al CinemaCon, ed ovviamente il focus è stato su Sunrise on the Reaping.

Come oramai noto da tempo, la Lionsgate ha opzionato il nuovo romanzo di Suzanne Collins per una release cinematografica fissata al 20 novembre 2026, ed in effetti i primi aggiornamenti dal film sono arrivati come da copione in occasione del panel Lionsgate.

Il nuovo film, per l’appunto Hunger Games: Sunrise on the Reaping, sarà diretto da Francis Lawrence (e questa notizia era già nota), con Billy Ray riconfermato sul palco del CinemaCon come sceneggiatore. Ray ha adattato il primo film di Hunger Games, che ha incassato 695 milioni di dollari al botteghino mondiale, di cui 408 milioni negli Stati Uniti.

Nina Jacobson e Brad Simpson della Color Force produrranno il nuovo film, mentre Cameron MacConomy sarà il produttore esecutivo. Meredith Wieck e Scott O’Brien stanno supervisionando il progetto per Lionsgate. Phil Strina ha negoziato l’accordo per lo studio.

Lawrence ha confermato che le riprese del film inizieranno a luglio esordendo così: “È il mio libro preferito della serie“.

Hunger Games: Sunrise on the Reaping | Il Romanzo

Il nuovo capitolo letterario di Suzanne Collins ha esordito lo scorso 18 marzo: le vendite nella prima settimana sono state 1,5 milioni di copie vendute, il triplo di quelle del “Canto della rivolta”. Se tanto da tanto!

La collocazione temporale del nuovo capitolo risulta essere 24 anni prima degli eventi legati a Katniss Everdeen, ossia durante la mietitura dei 50° Hunger Games, noti anche come il Secondo Quarter Quell. Al centro della trama del romanzo il personaggio Haymitch Abernathy, il mentore di Katniss interpretato nei film usciti al cinema da Woody Harrelson, primo vincitore in solitaria dei giochi provenendo dal Distretto 12.

