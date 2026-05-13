ll teaser trailer di Human Vapor è finalmente atterrato su Netflix, portando sul piccolo schermo un mix letale di body-horror, noir e fantascienza d’autore.

Ispirata al leggendario film giapponese del 1960 di Ishirō Honda, la serie sposta l’azione in una Seoul futuristica e plumbea. Al centro della narrazione troviamo un uomo trasformato in un’arma biologica vivente a causa di un esperimento fallito: il suo corpo può mutare in vapore acqueo. Questa condizione lo rende l’assassino perfetto, capace di infiltrarsi ovunque e di svanire nel nulla senza lasciare traccia.

Human Vapor: Cosa ci mostra Il teaser trailer

Le prime immagini di Human Vapor rivelano una cura maniacale per la fotografia. La Seoul è una metropoli livida, perennemente bagnata dalla pioggia e avvolta da una nebbia che confonde i confini tra realtà e incubo.

Il trailer punta molto sulla trasformazione fisica: l’effetto della carne che si dissolve in gas è reso con una CGI iper-realistica, che trasmette allo spettatore un senso di disagio quasi tattile. Non si tratta solo di “superpoteri”, ma di una vera e propria maledizione che priva il protagonista della sua stessa identità.

Human Vapor è scritta quattro mani da Yeon Sang-ho e Ryu Yong-jae, diretta da Shinzo Katayama e coprodotta da Toho Studios e Wow Point. Tra i protagonisti troviamo Shun Oguri e Yu Aoi.

La serie, composta da 8 episodi, segna la prima collaborazione tra Netflix e Toho e sarà trasmessa dal colosso dello streaming a partire dal 2 luglio prossimo.

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