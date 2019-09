Nel mese di maggio Hulu e Marvel Tv hanno deciso di produrre una serie tv interamente incentrata su Ghost Rider, ma evidentemente ora non è più così.

Attraverso un aggiornamento proveniente da SuperHeroHype viene stasera dato per certo l'addio di questa idea. La fonte specifica che Hulu ha abbandonato l'idea di dare a Ghost Rider una possibilità sulle proprie frequenze. Non esiste un comunicato ufficiale, ma a quanto pare l'emittente e la showrunner Ingrid Escajeda avrebbero avuto molti scontri a livello creativo.

Solo qualche mese fa il CEO di Marvel Tv (Jeph Loeb) aveva commentato la collaborazione con Hulu così:

Siamo entusiasti che Hulu voglia esplorare un nuovo (lo ammettiamo, agghiacciante) angolo dell’Universo Marvel con GHOST RIDER e HELSTROM. Paul e Ingrid stanno sviluppando avventure coinvolgenti nel terrore che vive nelle fondamenta del nostro SPIRITO DI VENDETTA.

La notizia non dovrebbe far rattristare i fan del Ghost Rider, i quali potrebbero presto avere notizie riguardo una nuova collocazione televisiva per lo show. Ricordiamo che il ruolo di Robbie Reyes aka Ghost Rider avrebbe dovuto essere ripreso da Gabriel Luna.