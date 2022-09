Hugh Jackman sarà ancora Wolverine in Deadpool 3

Hugh Jackman tornerà ad interpretare ancora una volta Wolverine in Deadpool 3, ora è assolutamente ufficiale.

L’annuncio è arrivato attraverso un video molto particolare diffuso dall’attore canadese in rete questa notte. Nel confermare che la produzione è in corso, Reynolds ha anche svelato il tanto sospirato ritorno di Hugh Jackman nei panni iconici di Wolverine. Inoltre, al termine del video è stato mostrato il lodo di Deadpool graffiato dagli artigli del celebre X-Men, e la data di uscita del film al cinema, ossia il 6 settembre 2024. Questa è la traduzione delle parole di Reynolds:

Ciao a tutti, siamo estremamente tristi di aver perso il D23, ma da un po’ stiamo lavorando davvero duramente al prossimo film di Deadpool. Ho dovuto realmente cercare nella mia anima per questo film. La sua prima apparizione nel MCU deve ovviamente sembrare speciale. Dobbiamo rimanere fedeli al personaggio, trovare una nuova profondità, motivazione, un nuovo significato. Ogni Deadpool deve emergere e distinguersi. Si è trattata di una sfida incredibile che mi ha costretto a cercare dentro di me in profondità. E… Non ho nulla. Sì, sono completamente vuoto qui dentro. Ed è terrificante. Ma abbiamo avuto un’idea. Ehi, Hugh, vuoi interpretare Wolverine ancora una volta?”. Jackman viene quindi mostrato mentre cammina alle spalle dell’amico per salire al piano superiore, dicendo solo ‘Sì, certo, Ryan.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

DEADPOOL 3

Deadpool 3 sarà diretto da Shawn Levy, con una sceneggiatura firmata da Ryan Reynolds, Rhett Reese e Paul Wernick. Per la prima volta in cabina di produzione ci saranno i Marvel Studios di Kevin Feige. NEL CAST Ryan Reynolds, Hugh Jackman. Il film sarà nelle sale dal 6 settembre 2024.

La saga X-Men dedicata al celebre Deadpool si è dimostrata un vero successo di pubblico e critica. Il primo capitolo diretto da Tim Miller ha incassato 782 milioni di dollari, mentre il secondo, diretto per l’occasione da David Leitch, ne ha raccolti 785 milioni. Entrambi i film sono stati rilasciati nelle sale con il rating R Rated (vietati ai minori di 18 anni).