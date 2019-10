L'attore australiano Hugh Jackman ha abbandonato il ruolo di Wolverine dopo Logan - The Wolverine, ma nonostante l'addio ad un fan non si dice mai no.

Durante la tappa di Mexico City del tour del suo spettacolo teatrale The Man. The Music. The Show, l'attore australiano ha voluto accontentare un fan di Wolverine tornando nuovamente a "vestire" i panni del celebre personaggio Marvel.

Alla richiesta di un selfie in stile Wolverine, il buon Jackman ha accettato con entusiasmo, ha sfoderato l'urlo del celebre supereroe, finendo il simpatico siparietto con un selfie che di certo il giovane fan non dimenticherà tanto facilmente.

Il video sta facendo il giro del web, creando ovviamente piccoli focolai di speranza legata al ritorno dell'attore nei panni di Wolverine in uno dei prossimi film sugli X-Men targati Marvel Studios.

Hugh Jackman is a cool dude. pic.twitter.com/D8qgYjbak3 — Abdullah Al Zadjali (@Zadjali_OIIIIIO) October 21, 2019