Hubie Halloween è la nuova horror-comedy distribuita da Netflix, con Adam Sandler nei panni del protagonista. Questa è la nostra recensione.

Nel film diretto da Steven Brill spazio per Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Maya Rudolph, ed ovviamente per il protagonista Adam Sandler.

Hubert Dubois detto Hubie è un quarantenne che vive nella cittadina di Salem, insieme alla madre, infantile e vittima del bullismo dei suoi concittadini. Durante la notte di Halloween, molto cara a tutti gli abitanti del posto, Hubie si propone come security per le strade, ma guarda caso proprio prime ore della notte stregata qualcosa va storto. Varie persone scompaiono, portando Hubie a far partire le indagini che portano allo scoperto misteriosi fatti nella piccola città.

Hubie Halloween è l’ennesimo prodotto del colossale accordo tra Netflix e Adam Sandler, ed arriva subito dopo Diamanti Grezzi, drama movie molto apprezzato dalla critica. Piacevole e in tema col periodo dell’anno ma senza mostri e sangue, questo è senza dubbio un film da vedere con tutta la famiglia.

L’accoppiata comicità/Halloween in Hubie Halloween dà origine a situazioni paradossali, divertenti e al limite dell’assurdo. Fulcro della narrazione è il carattere sopra le righe di Hubie: esso si presenta come un personaggio mai cresciuto, il cui animo buono viene spesso scambiato per poca intelligenza. Perennemente deriso dalla comunità, trova difatti nella celebrazione di Halloween il suo momento catartico, il riscatto sociale. E Adam Sandler sembra tagliato per questo ruolo.

Nonostante il suo tema per così dire goliardico, Hubie Halloween gode di una buona sceneggiatura la quale, presentandosi ben articolata e strutturata, riesce a istillare nelle spettatore la giusta curiosità per giungere al finale. Non stiamo di certo parlando di un film da comicità d’alto livello, ma le situazioni proposte risultano piacevoli, e concedono il più delle volte a chi guarda momenti di sana leggerezza.

Tutti gli altri personaggi, ognuno dei quali fortemente influenzato da stereotipi sociali ben distinti, riescono a ritagliarsi il giusto spazio grazie anche alle buone doti recitative del cast. La fotografia, a cura di Seamus Tierney, cattura in maniera piacevole scorci della celeberrima cittadina di Salem soprattutto notturni.

Cosa chiedere di più da un film di questo genere?