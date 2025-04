House of the Dragon S3 | Nuovi ingressi nel cast

Il cast della Stagione 3 di House of the Dragon ha accolto nelle ultime ore tre nuovi attori.

Oramai avvolta nella sua prima fase di produzione, la nuova stagione di House of the Dragon continua ad aggiungere nuovi attori ad un cast già ricco. Questa mattina, infatti, Empire ha confermato che HBO ha aggiunto al cast Joplin Sibtain (Andor), Tom Cullen (The Gold) e Barry Sloane (The Sandman), i tre attori interpreteranno nella serie rispettivamente Ser “Bold” Jon Roxton, Ser Luthor Largent e Ser Adrian Redfort.

Nei romanzi di George R.R. Martin, il personaggio Ser “Bold” Jon Roxton è alleato di Alicent Hightower (Olivia Cooke) durante la guerra civile dei Targaryen (nota anche come “La Danza dei Draghi”). Per quanto riguarda Ser Luthor e Ser Adrian, il primo ricopre il rango di Comandante della Guardia Cittadina di Approdo del Re, alto due metri e mezzo, di umili origini, mentre il secondo è un membro della Guardia Reale di Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy).

House of the Dragon | Cosa Sappiamo

House of the Dragon è stata creata da Ryan Condal (anche nei panni di showrrunner) e George R.R. Martin. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Alan Taylor, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La seconda stagione è durata 8 episodi. La serie si chiuderà con la quarta stagione.

Il cast conta la presenza di Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Simon Russell Beale, Freddie Fox, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Matthew Needham, Tom Glynn-Carney, Phia Saban, Ewan Mitchell.