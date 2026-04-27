Come avevamo già ipotizzato nel nostro articolo sulle anticipazioni dal CCXP, la guerra civile in casa Targaryen è pronta a raggiungere vette di distruzione mai viste prima. HBO Max ha rilasciato oggi il trailer integrale della terza stagione di House of the Dragon, che riprende esattamente da dove si era interrotta la precedente annata: il salto nel vuoto verso la Battaglia del Condotto (Battle of the Gullet), uno dei momenti più sanguinosi e decisivi descritti in Fuoco e Sangue di George R.R. Martin.

“Ora hai un potere che nessun uomo ha mai brandito“, dichiara Daemon Targaryen rivolgendosi a Rhaenyra, suggellando l’inizio di uno scontro che cambierà per sempre il volto di Westeros.

La serie debutterà ufficialmente il prossimo 21 giugno con otto nuovi episodi.

Il franchise continua a essere il pilastro della programmazione HBO, affiancato dal recente successo di A Knight of the Seven Kingdoms (lo spin-off confermato per una seconda stagione), che ha mantenuto altissimo l’interesse per l’universo di Martin.

House of the Dragon 3 trailer: l’ascesa di Rhaenyra e il cast stellare

Sotto la guida dello showrunner Ryan Condal, la terza stagione di House of the Dragon promette di esplorare le conseguenze psicologiche del potere. Il cast corale, guidato da Matt Smith ed Emma D’Arcy, vede il ritorno di volti ormai iconici come Olivia Cooke, Steve Toussaint e Fabien Frankel, insieme a new entry che promettono di sparigliare le carte sul campo di battaglia.

La produzione ha puntato tutto sull’epicità visiva degli scontri tra draghi, rendendo questa stagione la più ambiziosa dal punto di vista degli effetti speciali.