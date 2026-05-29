La sanguinosa lotta dinastica per il controllo del Trono di Spade si appresta a raggiungere la sua accezione più brutale, epica e spettacolare. HBO ha infatti rilasciato in queste ore il travolgente e attesissimo trailer finale di House of the Dragon 3, la terza stagione dello spin-off cult ambientato due secoli prima degli eventi narrati in Game of Thrones.

Il nuovo ciclo di episodi, basato come di consueto sulle fitte cronache storiche contenute nel romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, farà il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo il prossimo 21 giugno negli Stati Uniti (e in contemporanea in Italia a partire dal 22 giugno), promettendo di trascinare il pubblico nel cuore più cruento della guerra civile interna alla Casa Targaryen.

Il filmato promozionale diffuso nelle ultime ore delinea i contorni di un conflitto ormai privo di qualsiasi freno diplomatico o morale. Dopo le profonde tensioni e i tragici eventi che hanno caratterizzato i capitoli precedenti, la Danza dei Draghi entra ufficialmente nella sua fase più calda e distruttiva. Da una parte la fazione dei Neri, guidata da Rhaenyra Targaryen, rivendica la legittimità della corona; dall’altra i Verdi, arroccati ad Approdo del Re a sostegno di Aegon II, sono pronti a tutto pur di difendere il potere faticosamente conquistato. I nuovi otto episodi si preannunciano colossali sul piano visivo, con battaglie campali ad altissimo budget che vedranno scontrarsi le maestose creature alate sui cieli dei Sette Regni.

Il cast ufficiale e il destino dei Targaryen nei nuovi episodi della serie HBO

Dietro la macchina da presa e alla guida del comparto creativo televisivo torna saldo in cabina di comando lo showrunner e produttore esecutivo Ryan Condal, affiancato nella supervisione strategica dallo stesso George R.R. Martin e dalla produttrice Sara Hess. Le interviste rilasciate dai creatori ed evidenziate dalle principali testate americane confermano che lo show ha assunto proporzioni produttive gigantesche, abbracciando l’idea di una “guerra totale” in cui la posta in gioco emotiva e politica per ciascun personaggio finirà per toccare livelli drammatici mai visti prima d’ora all’interno del franchise fantasy.

Il ricchissimo cast principale vedrà il ritorno dei volti simbolo della produzione guidati da Matt Smith (Daemon Targaryen), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen) e Olivia Cooke (Alicent Hightower). Accanto a loro torneranno a darsi battaglia interpreti del calibro di Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell e Tom Glynn-Carney.

La terza stagione espanderà ulteriormente i confini geografici e politici di Westeros, introducendo nuove alleanze, tradimenti inaspettati e figure chiave destinate a decidere le sorti della dinastia dei draghi in un clima di totale e affascinante devastazione urbana e militare.

Il franchise continua a essere il pilastro della programmazione HBO, affiancato dal recente successo di A Knight of the Seven Kingdoms (lo spin-off confermato per una seconda stagione), che ha mantenuto altissimo l’interesse per l’universo di Martin.